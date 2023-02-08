Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo İstanbul'da! Taraftarlar transfer üzerinden depremzedeler için yönetime çağrıda bulundu - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo İstanbul'da! Taraftarlar transfer üzerinden depremzedeler için yönetime çağrıda bulundu

08.02.2023 09:16

Galatasaray'ın transferi için Roma ile anlaşmaya vardığı Nicolo Zaniolo, İstanbul'da. Kulübün İtalyan ekibine yaklaşık 20 milyon euro ödemesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, dünyaca ünlü futbolcunun transferi üzerinden 10 ilimizi vuran deprem sonrası yardım kampanyası için yönetime çağrıda bulundu.

Galatasaray bir süredir renklerine bağlamaya çalıştığı Nicolo Zaniolo'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar için İstanbul'a gelen futbolcu, sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak.

ZANİOLO, İSTANBUL'DA

İtalyan ekibi Roma ile anlaşan Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılıların transferi yetiştirebilmek için sağlık testlerinin bir kısmını yaptığı, geri kalanı ise çarşamba günü içinde yapılacağı ifade edildi.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Galatasaray'ın bu transfer için Roma'ya bonuslarla birlikte 20 milyon euroya yakın bonservis ödemesi bekleniyor. İtalyan futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

TARAFTAR YARDIM KAMPANYASI İSTİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, dünyaca ünlü futbolcunun transferi ardından harekete geçti. Galatasaraylılar, 10 ilimizde binlerce can kaybına sebep olan deprem sonrası Nicolo Zaniolo transferi üzerinden yardım kampanyası başlatılmasını istedi.

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo İstanbul'da! Taraftarlar transfer üzerinden depremzedeler için yönetime çağrıda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo İstanbul'da! Taraftarlar transfer üzerinden depremzedeler için yönetime çağrıda bulundu - Son Dakika
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