Futbol tutkunları için büyük gün geldi! Şampiyon Galatasaray, İtalyan devi Lazio ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele, bugün saat 21.00 itibarıyla tv100 ekranlarında canlı yayınlanacak.
Maç Öncesi Özel Yayın: Murat Kosova ve Haluk Yürekli, maç öncesi saha kenarından gerçekleştirecekleri özel röportajlarla, sürpriz konuklarla, izleyicilere futbol dolu bir program sunacak. Harika Ertunç futbolculara mikrofon uzatacak.
Galatasaray - Lazio Maçı: Murat Kosova'nın anlatımıyla maç keyfi tv100'de yaşanacak. Maç sırasında stadyumda yaşanacak coşkuyu evlerinize taşıyacak olan tv100, Galatasaray taraftarlarının yaratacağı atmosferi de ekranlara getirecek.
Maç Sonrası Özel Yayın: Murat Kosova ve Haluk Yürekli, özel konuklarıyla ve usta yorumcularla maçın analizini yapacak, futbolcuların performansını değerlendirecek. Bu büyük karşılaşmayı kaçırmamak için tv100'ü açmayı unutmayın!
Son Dakika › Spor › Büyük heyecan bu akşam! Galatasaray-Lazio maçı tv100'de canlı yayınlanacak - Son Dakika
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