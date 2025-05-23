Galatasaray İzmir'de!

- Şampiyon Galatasaray, İzmir'e geldi

İZMİR - Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için İzmir'e geldi. Sarı-kırmızılılara havalimanında taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin 37. haftasında yarın saat 19.00'da oynayacağı Göztepe karşılaşması için kente geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılı kafile için geniş güvenlik önlemleri alındı. Havalimanına gelen Galatasaraylı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, Belçikalı futbolcu Dries Mertens ise taraftarlara üçlü çektirdi.

Sarı-kırmızılılar daha sonra polis eşliğinde otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.