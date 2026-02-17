Galatasaray, Juventus'u Ağırladı

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus 'u konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetti. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan ikas Eyüpspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre Juventus karşısında 1'i zorunlu toplam 5 değişikliğe gitti. ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyen Sacha Boey, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi tercihen kadroda yer almazken, Mario Lemina ise kart cezası sebebiyle forma giymedi.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Gabriel Sara'yı görevlendiren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz ve sol kanatta ise Noa Lang'ı sahaya sürdü. Forvet arkasında Yunus Akgün'e şans veren Buruk, en ileri uçta ise Victor Osimhen'i görevlendirdi.

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang, Victor Osimhen."

SARI-KIRMIZILI EKİPTE 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, Juventus mücadelesine 4 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı kart cezası bulunan Mario Lemina ile UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner statü gereği Juventus'a karşı forma giymedi.

LEROY SANE 4 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'ın 30 yaşındaki Alman kanadı Leroy Sane, 4 maç sonra kadroda yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında deplasmanda oynanan Manchester City mücadelesinde sakatlanan Sane; Süper Lig'de Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İstanbulspor karşılaşmalarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Juventus karşılaşmasına yedek soyunan Leroy Sane, 4 maç sonra kadroda kendine yer buldu.

KENAN YILDIZ İLK KEZ BİR TÜRK TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Galatasaray mücadelesiyle birlikte bir ilki yaşadı. Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlayan milli oyuncu, profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı forma giymiş oldu. A Milli Futbol Takımı'yla Türkiye'nin birçok şehrinde maça çıkan Kenan Yıldız, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a son olarak 20 Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında oynanan Macaristan karşılaşmasında adım atmıştı. Yaklaşık 11 ay sonra sarı-kırmızılı takımın evinde maça çıkan Kenan Yıldız, böylece ilk kez bir Türk temsilcisine rakip oldu.

YAKLAŞIK 50 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Galatasaray - Juventus maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a gelen taraftarlara yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı bayrak verildi. Taraftarların bulundukları koltuklarda yer alan bayraklarla tribün şovu yapan sarı-kırmızılar, tezahüratlar eşliğinde güzel bir atmosfer oluşturdu.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Galatasaray, karşılaşma öncesi İtalyan temsilcisinin yöneticilerini Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen dostluk yemeğinde ağırladı. Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak'ın da yer aldığı organizasyona Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Can Natan, Ozan Bingöl Yurtsever, Juventus CEO'su Damien Comolli, Sportif Direktör Marco Ottolini, Teknik Sorumlu François Modesto, Futbol Strateji Direktörü Giorgio Chiellini, İletişim Sorumlusu Pier Donato Vercellone, İnsan Kaynakları ve Kültür Sorumlusu Greta Bodino, Genel Sekreter Massimo Cosentino, Protokol ve Dış İlişkiler Müdürü Gaia D'Amelia ile UEFA Delegesi Letonya'dan Arturs Gaidels katıldı. Etkinlikte sarı-kırmızılı kulübün tarihini anlatan kısa bir film izlendi. Ardından günün anısına iki takım arasında hediye takdimi yapıldı.

BAKAN BAK VE TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU MAÇI YERİNDEN İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında oynanan Juventus mücadelesini tribünden takip etti.

VINCENZO MONTELLA RAMS PARK'TA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçındaki Galatasaray - Juventus karşılaşmasını yerinden izledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a gelen 51 yaşındaki İtalyan teknik direktör, sarı-kırmızılı ekibe destek verdi.