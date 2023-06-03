Galatasaray, Juventus'un yıldızı Moise Kean'ı transfer ediyor - Son Dakika
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Galatasaray, Juventus'un yıldızı Moise Kean'ı transfer ediyor

Galatasaray, Juventus'un yıldızı Moise Kean'ı transfer ediyor

03.06.2023 17:16

Galatasaray, transferin de şampiyonu olacak gibi gözüküyor. Juventus'un 23 yaşındaki yıldızı Moise Kean, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin yaptığı ilk görüşme olumlu geçti. Futbolcunun temsilcileri Fenerbahçe derbisini izlemeye gelecek ve görüşmeler burada devam edecek. 20 milyon euro piyasa değeri olan futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali üstünde duruluyor. Kean, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile çok yakın arkadaş ve Mauro Icardi ile de birlikte top koşturdu. Kean, İtalya Milli Takımı ile çıktığı 12 maçta da 4 gol kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, transferin de şampiyonu olacak gibi gözüküyor. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira, Sergio Oliveira gibi isimleri bünyesine katarak sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Aslan, yine yıldızları gözüne kestirdi.

HABER MENAJERİNDEN GELDİ

Juventus'un 23 yaşındaki yıldızı Moise Kean, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin yaptığı ilk görüşme olumlu geçti. Futbolcunun temsilcisi Fenerbahçe derbisini izlemeye gelecek ve görüşmeler burada devam edecek. 20 milyon euro piyasa değeri olan futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali üstünde duruluyor.

Derbiyi izleyip masaya oturacak! Galatasaray, son 10 yılın en büyük transferini yapıyor

MOİSE KEAN NASIL BİR FUTBOLCUDUR?

Moise Kean,saha içinde sürekli açık alan kovalayan, aktif bir forvet. Açık alan bulduğunda patlayıcılığı ile kolayca savunma arkasına sarkıp hücum sonlandırmakta mahir. Aynı zamanda sırtı dönük oyunda bağlantı rolünü de üstlenir. 23 yaşında ve gelişimi devam ediyor. Yüksek fizik gücü ile tamamlayıcı santrfor olarak da oynayabiliyor.

Derbiyi izleyip masaya oturacak! Galatasaray, son 10 yılın en büyük transferini yapıyor

ICARDI VE ZANIOLO'NUN YAKIN ARKADAŞI

Kean, Galatasaray'da forma giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile çok yakın arkadaş. Mauro Icardi ile de birlikte top koşturdu. Kean, Zaniolo'nun öğrendikleriyle Galatasaray'dan çok etkilendiği söyledi.

Derbiyi izleyip masaya oturacak! Galatasaray, son 10 yılın en büyük transferini yapıyor

GENÇ YAŞTA ÜST SEVİYE KARİYER

Juventus formasıyla piyasaya çıkan Kean, 2019'da 28 milyon euro bedelle Everton'a transfer oldu. 2019-20 sezonunda PSG'de 1 yıl kiralık olarak forma giydi. 2021'de Everton'dan tekrar Juventus'a kiralık olarak gitti. Kean'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Juventus, önümüzdeki ay Everton'a 30 milyon euro ödeme yapacak. 23 yaşındaki kanat-forvet, İtalya Milli Takımı ile çıktığı 12 maçta da 4 gol kaydetti.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Juventus'un yıldızı Moise Kean'ı transfer ediyor - Son Dakika


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