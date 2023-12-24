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Galatasaray, Kadıköy'e geldi - Son Dakika
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Galatasaray, Kadıköy'e geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için Ülker Stadyumu'nda geldi. Sarı-kırmızılılar derbinin hazırlıklarını tamamladıktan sonra Kadıköy'e hareket etti ve mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Galatasaray, Kadıköy\'e geldi
24.12.2023 - 22:26,
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- Galatasaray, Kadıköy'e geldi

İSTANBUL - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için Ülker Stadyumu'nda geldi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılı kafile, buradan Kadıköy'e hareket etti ve mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.

Kaynak: İHA
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