Galatasaray Kahramanmaraş'ta İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Kahramanmaraş'ta İftar Programı Düzenledi

Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk, depremzedelerle iftar yaparak desteklerini gösterdi.

24.03.2025 20:58
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi ile Teknik Direktör Okan Buruk, deprem felaketi yaşayan Kahramanmaraş'ta iftar programına katıldı.

Galatasaray, 6 Şubat deprem felaketinin ardından 'Birlikte 1905' programı kapsamında bölgeye desteğine devam ediyor. Galatasaray Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Teknik Direktör Okan Buruk, iftar organizasyonuna katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Şehir turu ile başlayan etkinliğin ilk bölümünde Başkan Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'a sevgi seli olurken, çarşıda sarı kırmızı tespih hediye edildi. Çarşı ziyaretini tamamlayan sarı-kırmızılıar heyet Galatasaray Spor Kulübü ve Nef Vakfı AFAD Yaşam Alanı'na geçti.

Yaşam Alanı'nda depremzede vatandaşların konteyner evlerini ziyaret eden Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ile görüştü.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Galatasarayımız biliyorsunuz bizim gururumuz. Avrupa'da bize kupa getiren takımımız. Kahramanmaraş'ta da özel olarak bir sevgisi var zaten gençlerimizden de görüyorsunuz. Başkanımızı ve teknik direktörümüzü burada aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: "Depremzedelerin onlarla beraber olduğumuzu hissetmelerini istiyorum"

Galatasaray Kulübü olarak depremden sonraki gün bölgeye geldiklerini hatırlatan Dursun Özbek, "İki sene geçti depremin üzerinden. Milli felaketti. Galatasaray, Türkiye'nin önemli bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak kendisine görev addetti. Buradaki depremzede kardeşlerimize destek olmak için. Bütün depremden zarar gören bölgedeki vilayetlerimizin hepsine gittik. Maraş'ta bu yerleşkeyi yaptık. Gönül ister ki buradaki depremzede vatandaşlarımız bu konteynerlardan çıkıp evlerine inşallah kavuşsunlar. Allah devletimize zeval vermesin. Büyük bir çaba harcıyor bir an evvel bu insanları konteyner kentten kurtarmak için. Biz de elimizden geldiği kadar buradaki insanlara gelip dokunmak istiyoruz. Sadece uzaktan yardım etmek değil de yanlarına gelerek, hatırlarını sorarak, ihtiyaçları nedir onları tespit ederek onlarla beraber olduğumuzu hissetmelerini istiyorum. Özellikle Maraş benim için önemli şehir. Büyük dedem önce buraya yerleşmiş, buradaki hemşehrilerim demek istiyorum. Evleri de ziyaret ettim. Bizi görmekten, bizimle sarılmaktan son derece memnun oluyorlar. Benim için çok önemli. Zaten zor koşullarda bir hayat sürdürüyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar onların bu yaşam tarzını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Valime teşekkür ediyorum bize büyük ilgi gösterdi. Allah kolaylık versin deprem bölgesinde hizmet etmek kolay bir şey değil. Bayrama çok az bir süre kaldı. Maraş'taki tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutlamak istiyorum" diye konuştu.

Okan Buruk: "Manevi olarak burada olmaktan mutluyum"

Teknik Direktör Okan Buruk ise şunları söyledi:

"Bize büyük bir moral verdi onlarla beraber olmak, herkesi tek tek görmek, dokunmak. Vakit geçtikçe bu tür şeyler daha değerli oluyor. Manevi olarak burada olmaktan mutluyum. Valimize ve buradaki konukseverlere çok teşekkür etmek istiyorum."

Daha sonra iftar alanına geçilirken dualarla birlikte iftar yapıldı. Başkan Özbek, konteyner kent sakinlere seslenerek gelecek Ramazan Bayramı'nı kutladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kahramanmaraş'ta İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

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