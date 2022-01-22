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Galatasaray, Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk için temasa geçti - Son Dakika

Galatasaray, Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk için temasa geçti

22.01.2022 12:28
Galatasaray, Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk için temasa geçti

Galatasaray Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Kasımpaşa maçı sonrası GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Okan Kocuk için Karadeniz ekibiyle ilk teması kurdu.

Galatasaray Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Kasımpaşa maçı sonrası GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Okan Kocuk için Karadeniz ekibiyle ilk teması kurdu.

Kaleci problemi yaşayan ve arayış içinde bulunan Galatasaray, Okan Kocuk'u sezon başı Giresunspor'a kiralarken takım kaptanı Muslera'nın sakatlığı sonrası kalesinde sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılar 26 yaşındaki kalecinin Giresunspor'da gösterdiği performans sonrası kaleci sorununu Kocuk'u geri çağırarak çözmek istiyor.  Giresunspor Yönetimi, kaleci sıkıntısı yaşayan Galatasaray'a, "Okan'a ihtiyacınız var mı? Eğer varsa bize önceden söyleyin ki önlemimizi alalım" teklifine sarı kırmızılı takımdan cevap alamayan yeşil beyazlılar, Galatasaray Yönetimi'nin Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk'u gönderin mesajıyla arada kaldı. Transfer yasağı olan ancak transfer döneminde bu yasağı açması beklenen Giresunspor ile Galatasaray, sarı kırmızılı takımın Trabzonspor ile oynayacağı mücadele sonrası Kocuk'un dönüşü için bir araya gelecek.


- İstanbul
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Giresunspor, Galatasaray, Okan Kocuk, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk için temasa geçti - Son Dakika Spor


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