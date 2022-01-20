Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'de 22. haftayı düşme hattının 4 puan üstünde tamamlayan takımının kaliteli ve iyi futbolculardan kurulu olduğunu ancak genç oyuncuların baskıyı kaldıramadığını söyledi.

İspanyol teknik adam, Nef Stadı'nda Kasımpaşa ile yapılan ve 3-1 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Torrent, Kasımpaşa müsabakasında ilk yarı ve ikinci yarının uzatma bölümünde birer gol yediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Uzatma dakikalarında 2 gol yiyerek kaybettiğimiz bir maç oldu. Yedi oyuncumuzun eksikliği var ama bir bahane değil, gerçeklik. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Öngördüğümüz bir plan değildi. Sadece kısa ve geriye paslar yapıyorduk. İstediğimiz şey hızlı oynama ve kanatları kullanmaydı. İçeride çok top kaybı yaşadık. Dışarıdan Kerem ve Morutan ile oynamayı düşünmüştük. İkinci yarıya çok daha iyi başladık. 2-1 öne geçme şansımız oldu ama onlar bize gol attı. Galatasaray gibi büyük bir kulübün içinde bulunduğu baskı, genç olmasıyla etkileyebiliyor. Son 15 dakikayla ilgili ciddi problemi var. Özellikle son dakikalardaki 2 golü yememeliydik. Özellikle 45+2. dakikadakini yememeliydik. Maçın kopma noktası oldu. Maçı 3-1 kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyunun kontrolünü elimizde tutabilirdik. Kazanamadık ve taraftarlarımızda bu durumun yaşattığı üzüntüden dolayı özür diliyoruz. Yeni gelmiş farklı bir hocayım ama bu çok bir şey ifade etmiyor. Herkesin tutkuyla sarılması gerekiyor."

"Şu anda Galatasaray'ın antrenörüysem durum kötüye gittiği için"

Torrent, Galatasaray'ın başına geçme nedeninin takımın kötüye gitmesi olduğunu vurguladı.

Takımdaki problemin fizikten ziyade mental olduğunu aktaran 59 yaşındaki teknik adam, "Bir antrenör geldiğinde genelde fiziki problemlerden bahseder ama en önemli şey bu değil. Önemli olan şey oyuncuların mental olarak kendilerine engel koyması. Kaliteli ve iyi oyuncularımız var ama bu tarz durumlarda deneyimli değiller. Baskıya dayanabilmek çok önemli. İtalya ve İspanya'nın bütün büyük takımlarında yaşanan durumlar. Tabii ki takım için en iyi durum değil. Şu anda Galatasaray'ın antrenörüysem durum kötüye gittiği için. Bir problem vardı. Bizim de şanssızlığımız gelir gelmez 7 gün içinde 3 maç oynamamız. En önemli oyuncular da bizimle değil. Bazıları sakat, bazıları Afrika Uluslar Kupası'nda, bazıları da kart cezalısı. Net bir şekilde hangi pozisyonları güçlendirebileceğimi biliyorum ama antrenör kulübün bir çalışanıdır ve her zaman kulüpteki diğer kişilerle bu konularda görüşme yapması gerekir. En çok ilgili olan yöneticiler ve başkan. Onlar bu durumu değiştirmek istiyor." diye konuştu.

Performansıyla taraftarın tepkisini çeken kaleci İsmail Çipe'ye sahip çıkan Torrent, "Galatasaray isek sahaya çıkan bütün oyuncuların arkasında durmalıyız. Teknolojinin verdiği kolaylık sayesinde gün içinde 3-4 maçı izleyebiliyorsunuz. Muslera'nın sakatlığından sonraki maçlara odaklandım ve kaleci antrenörlerimizin görüşleri doğrultusunda kararlar aldım. Kaleci hatasından dolayı yediğimizi düşünmüyorum. Bir önceki maçta birçok pozisyonda kaleci kurtarışı iyiydi. Bu kadar baskı altında İsmail'in oynayabilmesi çok zor." şeklinde görüş belirtti.

"Galatasaray'ın iyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum"

Domenec Torrent, Galatasaray'ın önce alt sıralardan çıkması gerektiğini ve takımının iyi bir geleceği olduğuna inandığını söyledi.

Sadece 4-2 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçında bir bölümü beğendiğini aktaran Torrent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takım arası olacak. Nasıl baskı yapmaları, durdurmaları ve karşı hücuma geçmeleri gibi şeyleri çalışıyoruz. Sadece Hatayspor maçının 20-25 dakikasını beğendim. Belli zaman geçtikten sonra konsantrasyonumuzu kaybediyoruz. Bugün ilk yarı çok kötüydü. İki defansif orta sahamız da topla buluştuğu zaman geri dönmek zorunda kalıyordu. İkinci yarıda özellikle ilk 20 dakikada daha iyiydik ama yeterli değildi. Geliştirmemiz lazım, gelişeceğiz ve gelişmek zorundayız. Bir bahane olarak veya kendimi kurtarmak amacıyla söylemiyorum. Bu bir gerçeklik ve hakikaten az zamanımız vardı. İlk antrenmana geçen hafta çarşamba günü çıktık. Bu süreçte 2 maç yaptık ve 2 gün sonra çok büyük bir maçımız daha var. Önemli forvetlerimiz şu anda takımda değil. Genç oyuncular genelde işler yolunda gittiği zaman daha çok daha iyi oynar ve gözükür. Galatasaray'ın kaliteli olduğuna inanıyorum ve iyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum ama öncelikle alt sıralardan kaçmamız lazım. Bir sonraki maçtan başka bir şeye odaklanmamalıyız."

"Herkesten çok büyük bir efor bekliyorum"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, futbolcularından çok büyük bir efor beklediğini dile getirdi.

"İlk yapmamız gereken şey tepeye bakmak değil aşağıdan çıkmak ve ilk 3 puanımızı kazanmak." diyen Torrent, "Bugün kazanmak çok önemliydi ama başaramadık. Bir sonraki maçı ne olursa olsun kazanmaya çalışmalıyız. Yoksa oyuncu problemleri aynı şekilde devam eder. Onları ikna etmek zorundayız. Olduklarından daha iyiler, yapabilirler ve Galatasaraylılar. Taraftara karşı çok büyük sorumlulukları var. Durumu değiştirmek için elimizden gelen her şeyi vermeliyiz. Ne olursa olsun kimse bize, 'Çalışmıyorsunuz.' diyemez. 'Oyuncular koşmuyor.' diyememeleri lazım. Gol kaçırılabilir, pas isabetli olmayabilir ama affedilemez şey efor sarf etmemeleri. Önemi olanın Galatasaray olduğunu bilsinler. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da önemli. Şu anda hepimiz karmaşık bir durumdayız. Herkesten çok büyük bir efor bekliyorum. Kimse unutmasın taraftarlarımız yanımızda olduğu zaman daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.