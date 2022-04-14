Galatasaray, Kupa Voley finaline itiraz edecek - Son Dakika
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Galatasaray, Kupa Voley finaline itiraz edecek

14.04.2022 09:30
Galatasaray, Kupa Voley finaline itiraz edecek

Galatasaray Kulübü, Arkas Spor ile oynanan AXA Sigorta Kupa Voley finalinin ilk setinde skorun tabelaya yanlış yansıtıldığı gerekçesiyle mücadelenin hakemleri ve gözlemcileriyle ilgili hukuki girişimlerde bulunulacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Arkas Spor ile oynanan AXA Sigorta Kupa Voley finalinin ilk setinde skorun tabelaya yanlış yansıtıldığı gerekçesiyle mücadelenin hakemleri ve gözlemcileriyle ilgili hukuki girişimlerde bulunulacağını açıkladı.

AXA Sigorta Kupa Voley'in finalinde Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor dün Sivas'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, müsabakanın ilk setinde 19-17 önde olduğu sırada Arkas Spor'un bulduğu sayı sonrasında 19-18 olması gereken skorun tabelaya 19-19 olarak yansıtıldığını kaydetti. Galatasaray Kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teknik ekip ve istatistik antrenörünün itirazlarına rağmen hakemlerin bu itirazları kabul etmediği ve skorun doğru olduğunu savundukları belirtildi.Sarı kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde: "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın, Arkas Spor ile oynadığı AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nin ilk setinde 19-17 önde olduğumuz esnada kaybettiğimiz sayı sonrası 19-18 olması gereken skor, tabelaya 19-19 olarak yansıtıldı. Teknik ekibimiz ve istatistik antrenörümüzün anında itirazına ve 2'nci set sonunda da menajerimizin maçın gözlemcisini uyarmasına rağmen maçın hakemleri itirazımızı kabul etmeyip skorun doğru olduğunu savunmuşlardır. Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizdeki mevcut görüntülerle, şu andan itibaren Türkiye Voleybol Federasyonu nezdinde maçın hakemleri ve gözlemcileri hakkında gerekli tüm hukuki girişimleri yapacağımızı belirtmek isteriz."


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Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu Final maçını kuzusuyla birlikte izledi Final maçını kuzusuyla birlikte izledi

Galatasaray, Arkas Spor, Sigorta, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Kupa Voley finaline itiraz edecek - Son Dakika


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