Galatasaray, Kupada Finalde! - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Kupada Finalde!

Galatasaray, 14 Mayıs'ta Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek.

12.05.2025 11:16
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Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatmak için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de 2 kez mağlup ettiği Karadeniz temsilcisini yine yenerek sezonun ilk kupasını kazanmayı hedefleyecek.

Kupada rakipsiz

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası'nda daha önce 23 kez final oynama başarısı gösterdi.

"Cimbom" 63'üncüsü oynanan kupayı 18 kez müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 7 şampiyonluk önünde bulunuyor.

Galatasaray, ayrıca organizasyonun ilk 4 senesinde kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Beş sezondur kupaya hasret

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5 sezondur şampiyonluk hasreti yaşıyor.

Kupada son zaferini 2018-2019 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında çeyrek final, 2021-2022 sezonunda ise 5. turdan öteye geçemedi.

Galatasaray, 5 sezon aradan sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretini dindirmek istiyor.

Süper Lig'de şampiyonluğa gidiyor

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de de şampiyonluk ipini göğüslemeye hazırlanıyor.

Okan Buruk'un öğrencileri, 35 hafta sonunda ligde 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 86 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girdi.

Galatasaray, kalan 3 haftada 1 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyon olacak.

Beşinci yıldızı çok istiyor

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olması halinde formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.

"Cimbom" böylelikle formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Kupada Finalde! - Son Dakika

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