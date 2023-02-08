G.Saray, Zaniolo transferinin detaylarını açıkladı! İki kulüp depremzedeler için maç yapacak - Son Dakika
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G.Saray, Zaniolo transferinin detaylarını açıkladı! İki kulüp depremzedeler için maç yapacak

09.02.2023 00:12
G.Saray, Zaniolo transferinin detaylarını açıkladı! İki kulüp depremzedeler için maç yapacak

Galatasaray'ın, İtalya'nın Roma ekibinden kadrosuna dahil ettiği Nicolo Zaniolo'nun transfer şartlarını açıkladı. İki kulüp, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere bir hazırlık maçı yapacak

Galatasaray'ın, İtalya'nın Roma ekibinden kadrosuna dahil ettiği Nicolo Zaniolo'nun transfer şartlarını açıkladı.
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun transferi konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon avro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin avro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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