Galatasaray, Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Galatasaray, Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

23.06.2022 00:45

Galatasaray, Okan Buruk'la görüşmeye başladığını bildirdi. Sarı- kırmızılı ekip, KAP'a yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Sarı- kırmızılı ekip, Torrent'in sözleşmesini feshettikten sonra Okan Buruk'la görüşmelere başladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

"OKAN BURUK'LA GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI"

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İMZA TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Galatasaray'da Okan Buruk'un imzası 24 Haziran Cuma günü Nef Stadı'nda atılacak. İmza törenine sarı-kırmızılı taraftarların da katılması bekleniyor.

OKAN BURUK SALI GÜNÜ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Domenec Torrent ile yolların ayrılmasından sonra Okan Buruk salı günü akşam saatlerinde Fransa'dan, İstanbul'a gelmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
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