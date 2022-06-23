Galatasaray, Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

Sarı- kırmızılı ekip, Torrent'in sözleşmesini feshettikten sonra Okan Buruk'la görüşmelere başladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'da Okan Buruk'un imzası 24 Haziran Cuma günü Nef Stadı'nda atılacak. İmza törenine sarı-kırmızılı taraftarların da katılması bekleniyor.
Domenec Torrent ile yolların ayrılmasından sonra Okan Buruk salı günü akşam saatlerinde Fransa'dan, İstanbul'a gelmişti.
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