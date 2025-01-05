Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?