Galatasaray RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 8 Ocak Çarşamba günü RAMS Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlarken üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmalarının ardından orta-şut uygulamalarıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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