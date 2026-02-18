Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Tarih Yazıyor - Son Dakika
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Tarih Yazıyor

18.02.2026 11:33
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalarak önemli başarılar elde etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansıyla bu sezon Avrupa'da adından söz ettiriyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 kez şampiyon olan sarı-kırmızılıların ligdeki başarısı, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne de yansıdı.

Organizasyona deplasmandaki 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray, sonrasında toparlanarak üst üste galibiyetler elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, ikinci haftada konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü karşılaşmada da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Sonrasında iç sahada önemli eksiklerle çıktığı Union Saint-Gilloise karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Altıncı haftada Fransa temsilcisi Monaco'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 7. maçta konuk ettiği İspanya ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak ilk 24'e kalma yolunda önemli avantaj elde etti.

Son maçında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, bu etapta İtalya'nın Juventus takımıyla eşleşti.

Turun ilk maçında dün Juventus'u iç sahada 5-2 yenen sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği önemli galibiyetlere bir yenisini ekledi.

Avrupa hedefi için önemli oyuncuları transfer etti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi.

Geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i 75 milyon avro bedelle transfer eden Galatasaray, Fildişi Sahilli Wilfried Singo için 30,77 milyon avro ve milli file bekçisi Uğurcan Çakır için de 27,5 milyon avro harcadı.

Senegalli Ismail Jakobs'un 8 milyon avroluk zorunlu satın alma bedelini ödeyen Galatasaray, Alman yıldız Leroy Sane ile İlkay Gündoğan'ı da bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, böylece yaz transfer döneminde Şampiyonlar Ligi hedefi için bu oyunculara yaklaşık 141 milyon avro harcadı.

Liverpool galibiyetiyle moral buldu

Galatasaray, "Devler Ligi"nin 2. haftasında aldığı 1-0'lık Liverpool galibiyetiyle büyük bir çıkış yakaladı.

İlk haftadaki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisinden dolayı çıkış arayan sarı-kırmızılılar, aradığı galibiyeti İngiliz devi Liverpool karşısında buldu.

Ligin 2. haftasında İngiltere ekibini konuk eden Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak organizasyondaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

Üç maçlık galibiyet serisi yakaladı

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 2 ila 4. haftalarında 3 maçlık galibiyet serisi elde etti.

Liverpool galibiyetiyle seriyi başlatan Galatasaray, sonrasında iç sahada Bodo/Glimt'i 3-1 ve deplasmanda da Ajax'ı 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılıların söz konusu serisi 5. haftadaki 1-0'lık Union Saint-Gilloise mağlubiyetiyle sona erdi.

Monaco ve Union SG yenilgileri, ilk 8 hedefine darbe vurdu

Galatasaray'ın Monaco ve Union Saint-Gilloise karşısında yaşadığı mağlubiyetler, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de yer almasına engel oldu.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasındaki Union Saint-Gilloise maçına Victor Osimhen, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Wilfried Singo gibi birçok önemli eksikle çıktı. Sakat ve cezalılardan dolayı dar kadroyla Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Galatasaray, bu maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Sonraki haftada Monaco karşısında Lemina, Eren Elmalı, Singo ve Kaan Ayhan gibi isimlerden mahrum kalan sarı-kırmızılılar, bu müsabakada da rakibine 1-0 yenildi.

Söz konusu bu iki yenilgi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de yer almasının önünü kapattı.

Atletico Madrid maçından gelen 1 puan çok kritik

İspanya ekibi Atletico Madrid karşısında alınan 1 puan, sarı-kırmızılı takımın lig aşamasını 20. sırada tamamlamasında etkili oldu.

Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid'i konuk ettikleri maç öncesi 7. haftaya 9 puanla 18. sırada girdi. İspanya temsilcisiyle iç sahada 1-1 berabere kalan Galatasaray, lig aşamasının son haftası öncesi de 10 puanla 17. sırada yer aldı.

Son haftada Manchester City'ye deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray, lig aşamasını 10 puanla tamamladı. Sekizinci haftada sarı-kırmızılıların altında yer alan takımlardan Benfica, Bodo/Glimt, Union Saint-Gilloise ile Pafos'un kazanması ve Monaco'nun da berabere kalmasıyla, Galatasaray'ın Atletico Madrid karşısında kazandığı 1 puan kritik hale geldi.

Yeni formatta tur atlayan ilk Türk takımı

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında tur atlayan ilk Türk takımı oldu.

Daha önce 32 takımla ve 8 grupla oynanan Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren büyük bir değişiklik yapıldı. Yeni formatla takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Bu sezon lig aşamasına direkt olarak katılan Galatasaray, etabı 10 puanla 20. sırada tamamlayarak, yeni formatta bir üst tura yükselen ilk Türk takımı oldu.

Juventus karşısında kazanarak tur kapısını araladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus karşısında kazanarak eşleşmede büyük avantaj elde etti.

Dün oynanan karşılaşmada konuk ettiği rakibini 5-2 yenen Galatasaray, bir üst tura yükselmek için büyük avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılar, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyetle de tur atlayacak. 3 farklı mağlubiyet durumunda karşılaşma uzatmaya gidecek, 4 farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

Karşılaşmanın rövanşı, 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak. Tur atlayacak ekip, Tottenham veya Liverpool ile eşleşecek.

Ara transferden gelen oyuncuların katkısı büyük oldu

Ara transferde kadroya dahil olan Noa Lang ile Sacha Boey, gelir gelmez "Devler Ligi"nde başarılı bir performans sergiledi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına Juventus karşısında çıkan Hollandalı Noa Lang, maçta attığı 2 golle galibiyetin önemli mimarlarından oldu.

Ara transferde Almanya ekibi Bayern Münih'ten kiralık olarak Galatasaray'a geri dönen Sacha Boey ise karşılaşmanın 5. golünü kaydederek, takımının bu turda büyük bir avantaj yakalamasını sağladı.

Osimhen'in 6 golü var

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımını sırtladı.

Liverpool'un 1, Bodo/Glimt'in 2 ve Ajax'ın da 3 kez ağlarını sarsan Nijeryalı santrfor, kaydettiği 6 golle bu sezon takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

Osimhen, ayrıca söz konusu takımlara karşı oynadığı 3 maçta da "maçın oyuncusu" seçildi.

Kaynak: AA

