Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da futbolcular, elde ettikleri başarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Park'ta Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ardından basın mensuplarına konuştu.

Galatasaray'da bu sezon 40 resmi müsabakada 36 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bireysel performansının sorulması üzerine, "Şampiyon biziz, başka söze gerek yok." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen milli yıldız Yunus Akgün, üst üste 3, toplamda 25. şampiyonlukla ilgili "Çok mutluyuz. Hedeflerimizi gerçekleştirdik. Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray. Bunu bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, futbola devam edip etmeme konusunda karar vermediğini söyledi.

RAMS Park'ta taraftarların oluşturduğu atmosferi "İnanılmazdı" diyerek tanımlayan 38 yaşındaki futbolcu, "Futbola devam edecek misin?" şeklindeki soruya, "Bilmiyorum." yanıtını verdi.

Morata: "Galatasaray formasını giymek çok özel"

İspanyol yıldız Alvaro Morata ise Galatasaray'da forma giymenin çok özel olduğunu dile getirdi.

Taraftarlara teşekkür eden tecrübeli santrfor, "Her şey için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman bizi desteklediler. Galatasaray formasını giymek çok özel. Bunun için çok mutluyum." diye konuştu.

Satın alma opsiyonuyla Fransa'nın Monaco takımından kiralanan Senegalli sol bek Ismail Jakobs ise, "Gelecek sezon takımda mısın?" sorusuna, "Buradayım ve Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kesinlikle burada kalacağım." dedi.

Jakobs, RAMS Park'taki atmosfer için, "İnanılmaz bir şey. Hayatımda böyle bir şeyi hiç görmedim." yorumunu yaptı.

Arda Ünyay: "Galatasaray'a geleli 4 ay oldu ama ikinci kupayı gördüm"

Ara transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden transfer edilen genç stoper Arda Ünyay, Galatasaray'da olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

RAMS Park'ta maça çıkacağı gün için sabırsızlandığını aktaran Arda, "Çok mutluyum. Galatasaray'a geleli 4 ay oldu ama ikinci kupayı gördüm. Benim için çok gurur verici bir şey. İnşallah nice şampiyonluklar yaşarım. Kalbim hala hızlı atıyor. İnşallah ben de bu taraftarın önünde oynayacağım." diye konuştu.

Yaz kampında çok çalışarak takıma girmek istediğini vurgulayan 18 yaşındaki stoper, "Çok iyi hazırlanacağım. Yaz kampını çok iyi geçireceğimi düşünüyorum. Çok çalışacağım. Burada oynamanın zorluğunu çok iyi biliyorum. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Arda Ünyay, yıldız futbolcularla antrenmana çıkmanın kendisini geliştirdiğine değinerek, "Tarif edilmez bir duygu. Alvaro Morata, Victor Osimhen çok ünlü forvetler. Beni çok geliştiren bir şey. Davinson Sanchez, Abdülkerim ağabeyden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İnşallah bana çok şey öğretecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Arda, antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan futbolcunun Barış Alper Yılmaz olduğunu söyleyerek, "Barış ağabey çok kuvvetli. O beni çok zorluyor." dedi.