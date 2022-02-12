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Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı - Son Dakika

Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı

12.02.2022 20:17
Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı

Galatasaray'ın Kayserispor'u ağırladı maçta tribünlerde Fatih Terim krizi yaşandı. Tribünde Fatih Terim maskeli bir taraftarı dışarı çıkartmaya çalışan güvenlik güçleri, diğer taraftarların bu duruma tepki göstermesi sonrası geri adım attı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta tribünde ilginç bir olay yaşandı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Futbol Arena'da yer alan habere göre, Galatasaray tribününde Fatih Terim maskeli bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Ancak sonrasında Galatasaray taraftarları bu duruma tepki gösterdi ve taraftar statta kaldı.

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Son Dakika Spor Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı - Son Dakika
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