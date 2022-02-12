Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta tribünde ilginç bir olay yaşandı.
Futbol Arena'da yer alan habere göre, Galatasaray tribününde Fatih Terim maskeli bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Ancak sonrasında Galatasaray taraftarları bu duruma tepki gösterdi ve taraftar statta kaldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı - Son Dakika Spor