Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta tribünde ilginç bir olay yaşandı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Futbol Arena'da yer alan habere göre, Galatasaray tribününde Fatih Terim maskeli bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Ancak sonrasında Galatasaray taraftarları bu duruma tepki gösterdi ve taraftar statta kaldı.