\'\'Galatasaray Stadyumu\'ndaki atmosfer nasıldı?\'\' sorusuna Livakovic\'ten çarpıcı cevap

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı deplasmanda mağlup eden Barcelona’da Hırvat kaleci Dominik Livakovic, karşılaşmanın ardından İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''RAHAT BİR GALİBİYET ALDIK''

Mücadeleyi değerlendiren Livakovic, saha içindeki üstünlüklerine dikkat çekerek, "Rahat bir galibiyet aldık. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Oynamasam bile sürekli hazırım. " ifadelerini kullandı.

''DAHA İYİSİNİ KADIKÖY'DE YAŞADIM''

İstanbul'daki yoğun tribün baskısıyla ilgili gelen ''Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosfer nasıldı?'' sorusuna yanıt veren Fenerbahçe’nin eski file bekçisi, sarı-lacivertli günlerini hatırlatarak, "Bu atmosferden çok daha iyisini Kadıköy'de birçok kez yaşadım." sözlerini sarf etti.