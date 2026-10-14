''Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosfer nasıldı?'' sorusuna Livakovic'ten çarpıcı cevap - Son Dakika
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''Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosfer nasıldı?'' sorusuna Livakovic'ten çarpıcı cevap

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\'\'Galatasaray Stadyumu\'ndaki atmosfer nasıldı?\'\' sorusuna Livakovic\'ten çarpıcı cevap
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Barcelona forması giyen Dominik Livakovic, Galatasaray galibiyetini ardından maçı değerlendirdi. İspanyol basınına konuşan Fenerbahçe'nin eski kalecisi, ''Rahat bir galibiyet aldık. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz'' dedi. Atmosfer ile ilgili gelen soruya da yanıt veren yıldız kaleci, ''Bu atmosferden daha iyisini Kadıköy'de birçok kez yaşadım'' şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı deplasmanda mağlup eden Barcelona’da Hırvat kaleci Dominik Livakovic, karşılaşmanın ardından İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''RAHAT BİR GALİBİYET ALDIK''

Mücadeleyi değerlendiren Livakovic, saha içindeki üstünlüklerine dikkat çekerek, "Rahat bir galibiyet aldık. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Oynamasam bile sürekli hazırım. " ifadelerini kullandı. 

''DAHA İYİSİNİ KADIKÖY'DE YAŞADIM''

İstanbul'daki yoğun tribün baskısıyla ilgili gelen ''Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosfer nasıldı?'' sorusuna yanıt veren Fenerbahçe’nin eski file bekçisi, sarı-lacivertli günlerini hatırlatarak, "Bu atmosferden çok daha iyisini Kadıköy'de birçok kez yaşadım." sözlerini sarf etti. 

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    Yorumlar (7)

  • Y. Selim Y. Selim:
    adam lafı koymuş daha gs liler konuşmasın şalskdksksospsndndn 3 5 Yanıtla
    hsyndalci hsyndalci:
    adamda kuyruk acısı var, o yediğini bilir. 1 2
  • Aydın GÜNDÜZ Aydın GÜNDÜZ:
    Örgütsaraylılar dökülür 2 2 Yanıtla
  • Dilaver Ceylan Dilaver Ceylan:
    Yanlış soru yanlış haber nasıl bizden zevk aldınız mı diye sormanız gerekir 1 2 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Galeci gol atar mı demeyin…Durum 5-1 oldu! 1 2 Yanıtla
  • Ütopik Yorumcu Ütopik Yorumcu:
    çok büyük kapak yapmış 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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