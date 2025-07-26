Galatasaray Strasbourg'u Devirdi - Son Dakika
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Galatasaray Strasbourg'u Devirdi

26.07.2025 23:12
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Galatasaray, Strasbourg'u 3-1 yenerek hazırlık maçlarını başarıyla sürdürdü.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yendi.

RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Ismail Jakobs, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Müsabakaya iyi başlayan "Cimbom" 5. dakikada Roland Sallai'nin yaklaşık 30 metre uzaktan attığı golle 1-0 öne geçti. Oyun hakimiyetini sürdüren Galatasaray, ilk yarıyı bu skorla üstün kapattı.

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarının başında Kaan Ayhan'ı oyuna sürerken Lemina'yı kenara aldı. Buruk, 64. dakikada Abdülkerim'in yerine Arda Ünyay, Jakobs'un yerine Derrick Köhn, Ahmed'in yerine ise Przemyslaw Frankowski'yi sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, 75. dakikada Sara, Torreira, Sanchez, Sallai'yi oyundan alırken yerlerine Berkan Kutlu, Elias Jelert, Metehan Baltacı ve Leroy Sane'ye görev verdi. Okan Buruk, 79. dakikada Barış Alper Yılmaz- Yusuf Demir, değişikliği yaptı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım, 50 ve 69. dakikalarda Barış Alper Yılmaz'ın ayağından gelen gollerle 3 farklı üstünlük yakaladı. Konuk takım, 81. dakikada Milos Lukovic'in golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Müsabaka bu skorla sona erdi.

Leroy Sane ile kez taraftarın önünde

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı ve 2 gün önce İstanbul'a gelerek hazırlıklara başlayan Alman yıldız, Strasbourg maçının kadrosunda yer aldı.

Müsabaka öncesinde taraftarların sevgi gösterilerinde bulunan Sane, "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı yaptırdı. Galatasaray'da 10 numaralı formayı terletecek yıldız hücum oyuncusu, stat hoparlörlerinden Felipe Melo, Gheorghe Hagi, Wesley Sneijder, Dries Mertens ve Metin Oktay gibi kulüp tarihinin en önemli 10 numaraları hatırlatılarak anons edildi.

Taraftarın heyecanla ve sabırsızlıkla beklediği Leroy Sane, 75. dakikada Roland Sallai'nin yerine oyuna dahil oldu.

Taraftarlar Osimhen'i bekliyor

Galatasaray taraftarı, geçen sezon kiralık forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasını talep etti.

Taraftarlar, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de gol krallığına ulaşan ve takımın şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Osimhen ile ilgili, "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratı yaptı.

Tribünde 5 yıldız pankartı

Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı takımın kazandığı 5. yıldıza vurgu yapan pankart açtı.

Doğu tribününde açılan pankartta, " Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı gerçek şampiyonu Galatasaray" ifadesi yer aldı.

Barış Alper Yılmaz'dan "double"

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, attığı 2 golle maça damga vurdu.

Yeni sezon öncesi çıktığı ilk hazırlık maçı olan Cagliari müsabakasında 1 kez fileleri havalandıran Barış Alper, Strasbourg ağlarını da 2 kez sarstı.

Hazırlık maçlarında santrfor oynatılan Barış Alper, üst üste 2 müsabakada 3 gol atarak beğeni topladı.

Sallai, hazırlık maçlarında 2. golünü attı

Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, üst üste iki hazırlık maçında da fileleri havalandırmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampında yaptığı Cagliari müsabakasında takımının ilk golünü atan Sallai, Strasbourg karşısında da gol perdesini açan isim oldu.

Sağ bek oynayan Sallai, hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmada da takımı adına önemli işler yaptı.

Arda Ünyay'a özel ilgi

Galatasaray taraftarı, genç stoper Arda Ünyay'a özel ilgi gösterdi.

Hazırlık maçlarında attığı goller ve başarılı savunma aksiyonlarıyla dikkati çeken Arda Ünyay, 64. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girdi.

Taraftarlar, coşkuyla alkışladığı Arda'nın adını bağırarak genç futbolcuya moral verdi.

Hazırlık maçlarında 4'te 4

Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 4 hazırlık maçını da kazandı.

İlk hazırlık müsabakasına İstanbul'da Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor karşısında çıkan "Cimbom" mücadeleyi 5-2 kazandı. Ardından Avusturya'ya giden sarı-kırmızılı ekip, Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele etti. Galatasaray, söz konusu maçları 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Ligue 1'de geçen sezonu 7. tamamlayarak Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanan Strasbourg'u 3-1'le geçti.

Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Serie A temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Strasbourg'u Devirdi - Son Dakika

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