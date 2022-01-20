Galatasaray, taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu

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Sarı Kırmızılılar için Süper Lig'in ikinci yarısı kabus gibi geçiyor. 20. haftada Giresun, 21. haftada Hatayspor'a kaybeden Aslan, bu hafta da Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Taraftarın artık sabrı taştı.

PROTESTOLU MAÇ

Galatasaraylı taraftarlar özellikle maçın ikinci yarısında büyük protesto yaptı. Burak Elmas istifaya davet edildi, futbolcular ıslıklandı. Yeni teknik direktör Domenec Torrent, görevine hiç sağlıklı bir ortamda başlamadı.

KÖTÜ BAŞLANGIÇ

İspanyol hoca Torrent, Galatasaray'daki serüvenine kabusla başladı. Geçen hafta Hatayspor maçında görevi devralan Torrent, 4-2'lik mağlubiyetten sonra bu kez 3-1'lik yenilgi yaşadı.

İYİ BAŞLAMIŞTI

Maça baskılı başlayan Aslan, 39'da Halil'in şık golüyle öne geçti. Ama sevinç uzun sürmedi. Donk, 45+2'de skoru eşitledi. 60. dakikada Umut Bozok öne geçirdi. Maçın uzatma dakikalarında Varga skoru belirledi: 3-1.