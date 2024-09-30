Galatasaray, tartışmalara neden olan 14 milyon dolarlık sponsorluk sözleşmesini feshetti

Bilişim Hurda:

bu da bir gelişme. en azından UEFA da adınız ŞİKECİ diye geçmiyor KUŞ KAFALAR gibi

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Erol MARASLI: Beyinsiz o UEFA'ya giden dosyalarda hangi hainlerin ( fetöcü) imzası var.Yargılandık ve kumpas olduğu mahkeme kararları ile ispat edildi 35 11