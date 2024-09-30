Galatasaray, tartışmalara neden olan 14 milyon dolarlık sponsorluk sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, tartışmalara neden olan 14 milyon dolarlık sponsorluk sözleşmesini feshetti

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Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu 14 milyon dolarlık sponsorluk sözleşmesinin iptal edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, tartışmalar sonrası askıya alınan sponsorluk anlaşmasının TFF tarafından verilen iznin iptal edilmesi üzerine feshedildiğini KAP'a bildirdi.

30.09.2024 22:57  Güncelleme: 08:28
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Galatasaray, Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki 14 milyon dolarlık sponsorluk sözleşmenin, TFF tarafından verilen iznin iptal edilmesinin ardından feshedildiğini açıkladı.

TFF TARAFINDAN VERİLEN İZİN İPTAL

Yapılan açıklamada, "17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında formasının sırtında yer alan sponsorluk anlaşması tartışmaları beraberinde getirmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmenin iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Galatasaray, tartışmalara neden olan 14 milyon dolarlık sponsorluk sözleşmesini feshetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Rizespor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, tartışmalara neden olan 14 milyon dolarlık sponsorluk sözleşmesini feshetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Sadece Beşiktaş:
    HERŞEYİ SİLEBİLİRSİN AMA KİRLİ GEÇMİŞİNİ SİLEMEZSİN. 169 82 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü:
    Kuşlar sadece av zamanı avlanır 26 31
    Ali Arat:
    dedi besiktasinin gecmisini silemeyen adam 11 6
  • Emre Gokdemir:
    Ne kadar pis iş var orda gs var 147 61 Yanıtla
    Gipsy King:
    Uefa dan tescilli şikeciler mi diyor bunu ? 40 32
  • Kenan KODALAK:
    Sözleşmeyi yapmadan önce neden incelemediniz 102 17 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Enteresan işler.. Bu ülkede zor ama umarım aydınlanır bi’ ara :) 66 10 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    bu da bir gelişme. en azından UEFA da adınız ŞİKECİ diye geçmiyor KUŞ KAFALAR gibi 23 52 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    Beyinsiz o UEFA'ya giden dosyalarda hangi hainlerin ( fetöcü) imzası var.Yargılandık ve kumpas olduğu mahkeme kararları ile ispat edildi 35 11
    Bilişim Hurda:
    kuş beyinli erol kendi vaşkanın ne ysprıydam Fenerbahçe için yaptım demedi mi . bunun gibi bir dünya acıklama var kendi yöneticilerimizden daha ne konuşutorsun 4 26
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