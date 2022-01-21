Üye Girişi
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

21.01.2022 15:48
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda dün akşam Kasımpaşa karşısında 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman hücum varyasyonları içeren tempolu çalışmayla sona erdi.

Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel takıma katıldı ve idmanda yer aldı.

Kasımpaşa maçında omzu çıkan ve redüksiyonu sahada yapılan Alpaslan Öztürk, antrenmana katılmadı ve günü tedaviyle geçirdi. - İSTANBUL

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı         
16:21
Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor! Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!         
16:13
Kaderimin Oyunu'nda neler olacak? Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir kim? Kaderimin Oyunu'nda neler olacak? Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir kim?         
16:08
Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı         
16:04
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
İntiharın sorumlusu komşu mu? Damla Demir olayının yeni detayları ortaya çıktı İntiharın sorumlusu komşu mu? Damla Demir olayının yeni detayları ortaya çıktı         
14:41
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
16:11 Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor
16:06 Baba Eylül ayında öldü, oğlu babasına virüs bulaştırdığını düşündü! Sonuç: İntihar
16:04 Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı
16:03 Aziz yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek! Efnan ve Aziz evleniyor!
15:55 Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok
15:51 İçişleri Bakanı Soylu: Karlı günlerde bimekânlar, yaşlılar ve sokak hayvanları önceliğimiz
15:44 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Covid-19'a yakalandı
15:40 Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı
15:38 Milyonların merak ettiği haber! İşte EYT için masadaki 5 formül!
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 16:25:38. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement