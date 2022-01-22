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Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 133. randevu - Son Dakika

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 133. randevu

22.01.2022 10:02
Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 133. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 133. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 133. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 132 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 173, Trabzonspor ise 149 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 97 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 126, Trabzonspor ise 112 gol attı.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç, 2-2 sonuçlanmıştı.

İstanbul'daki lig maçları

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 48 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi.

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 65 golüne karşılık, Trabzonspor 52 gol kaydetti.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 133. randevu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 133. randevu - Son Dakika
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