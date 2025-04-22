Galatasaray Yarı Finalde Avantajlı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Konyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Mertens'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topta Sallai'yi ceza alanı içerisinde müsait pozisyonda topa dokunamadığı pozisyonda top kaleci Deniz'de kaldı.
21. dakikad Yusuf Erdoğan'ın derinlemesine pasında ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Kramer'in şutunda kaleci Günay başarılı oldu.
25. dakikada Mertens'in sağ kanattan ceza alanı içerisinde gönderdiği ortada Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
31. dakikada Mertens'in pasına hareketlenen Osimhen ceza alanına girerken kaleye gönderdiği şutta kaleci Deniz topu kornere çeldi.
41. dakikada Sallai'nin sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortada Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Deniz'in çeldiği top Lucas Torreira'nin önünde kalırken, Torreira'nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-2
Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Bilal Gölen
Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer
Yedekler: Slowik, Yasir Subaşı, Pedrinho, Aleksic, Prip, Kaan Akyazı, Bazoer, Umut Nayir, Bjorlo, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Galatasaray: Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen
Yedekler: Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Victor Osimhen (dk. 25), Lucas Torreira (dk. 41) (Galatasaray)
Sarı kart: Davinson Sanchez (Galatasaray) - KONYA
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