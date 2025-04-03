Galatasaray Yarı Finale Yükseldi

- Galatasaray, stattan güvenlik önemli altında ayrıldı

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbide Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray, güvenlik önlemi altında stattan ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı. Soyunma odasında büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet daha sonra takım otobüsüne bindi. Galatasaray kafilesi yoğun güvenlik önlemi altında stattan ayrıldı.