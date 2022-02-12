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Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçının ardından

12.02.2022 23:01
Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda alınan bir puanın iyi olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda alınan bir puanın iyi olduğunu söyledi.

Karaman karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Deplasmanda oynadık. Galatasaray'ın durumu ortada, içeride iyi taraftarı var. Çıkış arıyorlar. Deplasmanda bir puanla ayrılmak iyi. Son dakika golü yemeseydik daha iyi olurdu." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yorucu bir maç yaptıklarını hatırlatan Karaman, "Fenerbahçe maçından üç gün sonra Galatasaray karşısına çıktık. Üç gün arayla oynamak kolay değil. Fenerbahçe maçında bir de Uğur Demirok kırmızı kart gördü. Abdulkadir Parmak sakatlandı. Eksiklerden dolayı diğer oyuncularımızı çağırdık. Gribal enfeksiyon geçiren Gavranovic, Lung ve Gökhan'ı çağırdık. Galatasaray maçı öncesinde Emrah da sakatlandı. Yedekten atacağımız oyuncuda eksik kaldık. Kadroya da bir kişi eksik yazdık." diye konuştu.

Fenerbahçe karşısında 50 dakika 10 kişi oynadıklarına dikkati çeken Karaman, "Oyuncular da yorgundu. Fiziksel bir yorgunluk vardı. Bu durumda istediğinizi alamayabiliyorsunuz. Thiam'ı oynatmayı düşünüyordum ama 4 gün uyuyamadığını söyledi. Bu nedenle yedek başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştikleri Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak olmalarına değinen Karaman, "Neden içeride oynamadığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe ile kupada deplasman maçı yaptık. Beşiktaş maçı da deplasmanda olacak. Sonraki rakip Trabzonspor, finalde de Brezilya'yı verselerdi." ifadelerini kullandı.

Karaman, Kayserispor'dan Fransa'nın Rennes takımına transfer olan Doğan Alemdar'dan sonra Bilal Bayazit'in de şans bulduğu anlarda başarılı performans sergilediğinin hatırlatılması üzerine, "Krizler fırsat yaratır. Üç sene önce Doğan bizimle çalışıyordu. Bugün Rennes formasıyla Paris Saint Germain maçına çıkıyor. Messi ve Mbappe'ye karşı oynuyor. Bilal da Galatasaray karşısında iyi maç çıkardı. Tecrübe kazanacak. Kaleci pozisyonunda sorun olmadığını gösterdi. Kafamızda soru işareti de oluşturdu. Bir oyuncunun yapması gereken o. Hocanın kafasını kurcalayacaksın." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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