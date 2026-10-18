Galatasaray'a kaybeden Kasımpaşa, Samsunspor'a patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Galatasaray'a kaybeden Kasımpaşa, Samsunspor'a patladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray\'a kaybeden Kasımpaşa, Samsunspor\'a patladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geride bıraktığımız hafta Galatasaray karşısında ilk mağlubiyetini alan Kasımpaşa, ligin 8. haftasında karşılaştığı Samsunspor'u 4-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 4-1 kazandı. 

KASIMPAŞA 4 GOLLE GALİP

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Claudio Winck, 31 ve 64. dakikada Adem Arous ve 78. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti. Samsunspor'un tek golü 45. dakikada Tanguy Coulibaly'den geldi. Samsunspor'da ilk golü atan Coulibaly'nin 58. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

<a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>'a kaybeden Kasımpaşa, Samsunspor'a patladı

KASIMPAŞA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bu sonuçla birlikte geride bıraktığımız hafta Galatasaray karşısında ilk yenilgisini alan Kasımpaşa, yeniden yükselişe geçerek 13 puana ulaştı. Nenad Bjelica ile ilk maçına çıkan Samsunspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve kırmızı-beyazlılar 4 puanda kaldı.

GalatasaraySamsunsporKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Orta Doğu’da savaş genişliyor Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
Karasu’da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı’nda evler ve tarlalar su altında Karasu'da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı'nda evler ve tarlalar su altında
16:09
Fenerbahçe’den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
15:55
Nihat Kahveci’den Galatasaray’a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
15:37
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
15:11
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
14:17
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 16:29:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Galatasaray'a kaybeden Kasımpaşa, Samsunspor'a patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei