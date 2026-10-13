Galatasaray\'dan Oulai için yeni hamle

Ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Fildişili orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

İTALYA'DA ARADIĞINI BULAMADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren 20 yaşındaki genç yeteneği radarına alan ve Trabzonspor ile de temas kuran sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kadrosuna katamamıştı. Sezon başında 26+4 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Fiorentina’ya transfer olan Oulai, Serie A’da aradığı forma şansını bulamadı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Son maçlarda süresi azalan ve İtalya'da mutsuz olduğu öğrenilen genç oyuncuyu takibi bırakmayan teknik direktör Okan Buruk, Fildişili futbolcunun transferine onay verdi.

GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR

Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Oulai için Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde Fiorentina’nın kapısını satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle çalmayı planlıyor.

TRABZONSPOR DA PAY ALACAK

Bu transfer bordo-mavilileri de yakından ilgilendiriyor. Trabzonspor’un KAP’a bildirdiği anlaşmaya göre; Oulai’nin Fiorentina’dan bir sonraki olası satışından elde edilecek net kârın %10’luk kısmı Trabzonspor’un kasasına girecek.