Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray\'dan Ali Koç\'a olay yaratacak doğum günü hediyesi

yıldıray yanık:

Ali koç, Acun Ilıcalı ve Rambo Okan acil toplanıp bir otelde sabaha kadar kararlar almalılar, takımın gidişatı kötüye gidiyor, Üçü bir araya gelip bu durumu çözmeli, Rambo Okan divan kurulu başkanı seçilmeli,