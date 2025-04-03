Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi - Son Dakika
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Spor

Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi

Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray\'dan Ali Koç\'a olay yaratacak doğum günü hediyesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenerek yarı finale yükselen Galatasaray'da futbolcular, 2 Nisan'da doğan sarı-lacivertlileri başkanı Ali Koç için soyunma odasında üzerinde ''İyi ki doğdun başkan'' yazılı doğum günü pastası bıraktı.

03.04.2025 01:00
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılarda futbolcular, dev karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir harekete imza attı.

ALİ KOÇ'A PASTA BIRAKTILAR

Galatasaraylı futbolcular, 2 Nisan'da doğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için soyunma odasına pasta bıraktı. Futbolcular, üzerinde "İyi ki doğdun başkan" yazan pastayla bir de fotoğraf verdi.

Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi

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Son Dakika Spor Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Erol:
    Siz o pastayı wanda naraya gönderin 14 54 Yanıtla
  • mert çelik:
    cimbom heryerde 52 8 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    OLAN BURUK MORİNHO YU MAYM*N GİBİ ZIPLATTI 41 11 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Biraz ağır olmuş sanki 39 7 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    ZORTINHO BECERİKSİZLİĞİ SORGULANMAMASI İÇİN YİNE KONUYU BAŞKA YÖNE ÇEKMEK AMACIYLA OKAN BURUK'A HAREKETİNİ ÇEKİP YİNE ÇİRKEFLİĞİNİ GÖSTERDİ 37 4 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ali koç, Acun Ilıcalı ve Rambo Okan acil toplanıp bir otelde sabaha kadar kararlar almalılar, takımın gidişatı kötüye gidiyor, Üçü bir araya gelip bu durumu çözmeli, Rambo Okan divan kurulu başkanı seçilmeli, 7 0 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    Erol onun pastası icardide. o verecek pastasını ayrıca sanada lazımsa pasta icardiden isteyebilirsin.. 6 0 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    aziz yildirim dedi sen bu takimin başında olduğun muttetce fener bahçeye şampiyonluk yüzü görmez üstüne üstlük birde mafya AC,,,, yanına ikinci başkan aldı tam fenerin ateşi de gazı da bittiii fenerin başına sevilen Başkanlar geçmesi lazım nokta … 5 0 Yanıtla
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