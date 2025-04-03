Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılarda futbolcular, dev karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir harekete imza attı.
Galatasaraylı futbolcular, 2 Nisan'da doğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için soyunma odasına pasta bıraktı. Futbolcular, üzerinde "İyi ki doğdun başkan" yazan pastayla bir de fotoğraf verdi.
Son Dakika › Spor › Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi - Son Dakika
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