Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da Afrika Uluslar Kupası'nda yarışan Mostafa Mohamed, Mısır'da kendisinin yerine arkadaşını sınava soktu.
Sharjah Sports TV'deki habere göre; Mostafa'nın arkadaşı gözaltına alındı. Mısırlı futbolcu Mohamed'e de soruşturma açıldı.
Mısır kupadan döndüğünde Mostafa Mohamed hakkında işlem yapılacak. Galatasaray'ın da bu durumda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında - Son Dakika Spor