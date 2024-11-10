Gaziantep FK 4 Maç Sonra Yenildi - Son Dakika
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Gaziantep FK 4 Maç Sonra Yenildi

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Hatayspor'a 3-1 yenilerek 4 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

10.11.2024 10:17
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenilen Gaziantep FK, ligde 4 maç sonra yenildi.

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'a 3-2 yenilen Gaziantep temsilcisi devam eden haftalarda sahasında Beşiktaş ile 1-1, deplasmanda ise Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 10 haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini elde eden kırmızı-siyahlı ekip, sonraki hafta taraftarı önünde İzmir temsilcisi Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başardı. Dün, Mersin'de oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenilen Gaziantep ekibi böylelikle 4 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.

Ligde 12 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 15 kez havalandırdı kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

Güneydoğu ekibi, ligin 13. haftasında evinde 23 Kasım Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Sorescu gol sayısı 4'ü yükseltti

Hatayspor karşısında Gaziantep ekibin tek golünü atan Deian Sorescu, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

Ligde son 3 karşılaşmada 3 gol atma başarı gösteren Rumen kanat oyuncusu Sorescu, takımın en golcü oyuncusu konumunda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK 4 Maç Sonra Yenildi - Son Dakika

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