Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Vanspor'u 3-1 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK,, Trendyol 1. Lig takımlarından Vanspor ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada kırmızı-siyahlı ekibin gollerini Alexandru Maxim, Ali Mevran Ablak ve Kacper Kozlowski attı.
Vanspor'un tek golünü ise Emre Batuhan Adıgüzel kaydetti.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Vanspor'u 3-1'le Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?