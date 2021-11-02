Gaziantep maçından sonra Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal sözler: Bugünlere sayende geldim babam

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Galatasaray'da cezası biten Marcao takıma fırtına gibi geri döndü. Brezilyalı savunmacının, Gaziantep FK karşılaşmasındaki performansı büyük alkış toplarken maç sonunda Fatih Terim'le yaptığı görüşme ortaya çıktı.

"BUNU ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Türkiye gazetesinin haberine göre; Marcao soyunma odasında sarıldığı Terim'e "Bugünlere sayende geldim babam! En zor zamanımda hep yanımda oldun. Bunu ömrüm boyunca unutmayacağım" diyerek minnetini dile getirdi. Gaziantep karşısında en yüksek puanı alan Brezilyalı savunmacı, en fazla ikili mücadele kazanan, top kapan, pas arası yapan ve sahipsiz top kazanan oyuncu oldu.