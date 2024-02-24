Gaziantep Polisgücü, Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda finale çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep Polisgücü, Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda finale çıktı

Gaziantep Polisgücü, Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası\'nda finale çıktı

Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Gaziantep Polisgücü finale çıktı. Gaziantep Polisgücü, İspanya'nın Sanse Complutense takımını 5-4 mağlup ederek B grubunu lider tamamladı ve yarı finalde Royal Racing Club'u 7-2 yenerek finale yükseldi. Finalde Almanya'nın Düsseldorfer takımıyla karşılaşacaklar.

24.02.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Gaziantep Polisgücü finale çıktı.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde, Gaziantep Polisgücü, ilk maçında İspanya'nın Sanse Complutense takımını 5-4 mağlup ederek, B grubunu lider tamamladı.

Aynı gün yarı finalde A grubunun ikincisi Royal Racing Club ile karşılaşan Türk temsilcisi, bu maçı da 7-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

A grubunu lider tamamlayan Almanya'nın Düsseldorfer takımı ise yarı finalde B grubunun ikincisi MSC Sumchanka'yı 7-4 mağlup ederek, finalde Gaziantep Polisgücü'nün rakibi oldu.

İki takım yarın saat 14.00'de final maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Racing Club, Gaziantep, İspanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep Polisgücü, Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda finale çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:22:35. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Polisgücü, Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda finale çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement