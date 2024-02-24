Gaziantep Polisgücü, Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası\'nda finale çıktı

Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Gaziantep Polisgücü finale çıktı.
Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde, Gaziantep Polisgücü, ilk maçında İspanya'nın Sanse Complutense takımını 5-4 mağlup ederek, B grubunu lider tamamladı.
Aynı gün yarı finalde A grubunun ikincisi Royal Racing Club ile karşılaşan Türk temsilcisi, bu maçı da 7-2 kazanarak adını finale yazdırdı.
A grubunu lider tamamlayan Almanya'nın Düsseldorfer takımı ise yarı finalde B grubunun ikincisi MSC Sumchanka'yı 7-4 mağlup ederek, finalde Gaziantep Polisgücü'nün rakibi oldu.
İki takım yarın saat 14.00'de final maçında karşı karşıya gelecek.
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Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından yapılan hakem hatalarını eleştirdi. Baki, 2 net penaltı pozisyonunun verilmediğini belirterek TFF'nin aklını başına devşirmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca Galatasaray'ın kendileri için verilen penaltı pozisyonuna da tepki gösteren Baki, Galatasaray'ı tebrik ederek kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmiş olduklarını ifade etti.
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