Geleceğin Şampiyonları Projesi Başladı - Son Dakika
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Geleceğin Şampiyonları Projesi Başladı

Geleceğin Şampiyonları Projesi Başladı
27.05.2025 16:49
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İzmir, yetenekli çocukları spora kazandırmak için yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

İZMİR Ticaret Odası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki yetenekli çocukları ve gençleri keşfederek geleceğin şampiyonlarını birlikte yetiştirecek. İki kurum, çocukların spora katılımının artırılması amacıyla sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Geleceğin Şampiyonları" adı verilen projenin tanıtımı Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapıldı. Tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülbin Rudarlı, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileri, sportif yetenekli çocuklar ve aileleri katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Ege Üniversitesi'yle yürüttüğü sportif yetenek ölçümü uygulamasının genişletildiği, spor kulüplerinin de sürece dahil edileceği, "Geleceğin Yıldız Sporcularını Keşfetme ve Sportif Gelişimlerini Sağlama" projesi kamuoyuna tanıtıldı. Projeyle yetenekli çocukların ilgili branşlardaki spor kulüpleriyle buluşmasının sağlanması hedefleniyor.

ÖZGENER: İZMİR'İN SPOR ALANINDAKİ POTANSİYELİ İLERİ TAŞINACAK

Projenin geçen yıl ekim ayında düzenlenen İzmir Spor Zirvesi'nde yapılan istişarelerin sonuçlarından olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir, tarihi, kültürü ve yaşam tarzı kadar spor altyapı kapasitesiyle de ülkemizde öne çıkan kentlerden olmuştur. Çok sayıda branştan sporcu bu şehirde yetişmiştir. Onlar ulusal ve uluslararası arenalarda ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil etti. Projemizle birlikte İzmir'in spor alanındaki bu potansiyelini daha ileriye taşımak için genç yeteneklere destek modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Sporu toplumsal değişimin dinamiği olarak ele almalıyız. Daha fazla çocuğumuzun sporla buluşması gerekiyor. Şampiyonaların kentimizde düzenlenmesi ve madalyaların kentimize gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TUGAY: OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI GÖRMEK İSTİYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2028 Olimpiyatları'nda İzmir'den şampiyonlar görmek istediklerini belirterek, "Bizim böyle bir hayalimiz var. Ama bir sporcunun başarısı kolayca olmuyor. 4 buçuk milyonluk bir şehirde mutlaka çok yetenekli çocuk, genç var. Onlar eğer doğru zamanda fark edilirse, desteklenirse, doğru eğitimden geçerse, başarılı olmaları için gereken şartlar sağlanırsa mutlaka bu yolun sonu başarıya gidecek. Belki fark edilmeyi, desteklenmeyi bekleyen on binlerce çocuğumuz var. Birilerinin onların ellerinden tutması lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Eğitim, Çocuk, İzmir, Spor, Son Dakika

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