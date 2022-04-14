Geleceğin yıldızları Bursa'dan yetişecek - Son Dakika
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Geleceğin yıldızları Bursa'dan yetişecek

14.04.2022 16:40
Geleceğin yıldızları Bursa'dan yetişecek

TSYD Bursa Şubesi önemli bir tanıtıma ev sahipliği yaptı.

TSYD Bursa Şubesi önemli bir tanıtıma ev sahipliği yaptı. Futbolun yeni yıldızlarının sahne alacağı Best Young Players kampı 18-22 Mayıs tarihlerinde futbol aktörlerinin katılımlarıyla Antalya'da yapılacak.

Projenin tanıtım toplantısı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Bursa Şubesi Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan Ahmedabi Restaurant'ta gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, derneğin kuruluşunun 59'uncu yılını kutlarken, ilk günden bu zamana kadar emeği geçen herkesi saygı ve sevgiyle yad etti.

Gençler hayallerine kavuşacak

Mustafa Gönden'in Bursa spor'un geçmiş dönemlerde başarılı futbolcusu, kaptanı ve ardından da sportif direktörü olduğunu hatırlatan Ekmekçi, "Şimdi ise kendisi geleceğin yıldızlarının parlayacağı bir göreve soyundu. 'Best Young Players' projesiyle gerçekleştirecekleri kampla birlikte birçok genç futbolcunun hayallerine kavuşabileceği bir ortam hazırlayacaklar. Geleceğin yıldızları da Bursa'dan çıkacak" açıklamasında bulundu.

Önemli isimler katılacak

Best Young Players projesinin kurucusu Mustafa Gönden ise futbol yeteneklerine güvenen, ancak henüz kendini gösterme fırsatı bulamamış olan 2000 ila 2007 arası doğumlu sporcuların "Profesyonel Scoutlar" önünde, Antalya'ta iki ayrı kampta, 3'er gün boyunca gözleneceğini belirtirken, " 18-19-20 Mayıs tarihlerinde 2004-05-06-2007 doğumlu sporcular, ardından 20-21-22 Mayıs tarihlerinde ise 2000-01-02-2003 arası doğumlu sporcuların katılabileceği kamp Antalya'da gerçekleştirilecek. Katılımcılar www. bestyoungplayers.com sitesi üzerinden kayıt formunu doldurarak ön başvuru yapacak. Teknik Direktörler Yılmaz Vural, Yalçın Koşukavak, Murat Sözkesen, Sporkolog Okan Aras, Scout Tarkan Batgün, medyanın tanınmış isimleri Yetkin Etkin ve Sabri Ugan kampımızda yer alacak. Yerli ve yabancı profesyonel spor kulüplerinin scoutları da kampımızda yer alacak" diye konuştu.

Avrupa ve Güney Amerika'dan kulüpler ile görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Gönden, "Çok sayıda scoutu kampımızda ağırlayacağız. Şu ana kadar 10 kadar profesyonel kulüple irtibata geçtik. Önemli sayıda gözlemcinin kampımızda yer alacağını düşünüyoruz" dedi. - BURSA

Geleceğin yıldızları Bursa'dan yetişecek
Geleceğin yıldızları Bursa'dan yetişecek

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Antalya, Futbol, Mayıs, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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