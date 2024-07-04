Genç Başpehlivan Enes Doğan, Kırkpınar'da Altın Kemeri Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Genç Başpehlivan Enes Doğan, Kırkpınar'da Altın Kemeri Hedefliyor

24 yaşındaki genç başpehlivan Enes Doğan, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ustalarıyla güreşecek ve altın kemeri kazanma hayali kuruyor. Geçen yıl başaltı şampiyonu olarak başpehlivanlığa yükselen Doğan, Kırkpınar'da başpehlivan olarak ilk sınavını verecek. Doğan, hedefinin Kırkpınar'da altın kemer kazanmak olduğunu belirtti ve genç yaşta başpehlivanlık mücadelesi vermenin heyecanını ve stresini yaşadığını ifade etti. Antrenörü ise Doğan'ın gücünü gösterdiğini ve gelecek yıllarda daha fazla tecrübe kazanacağını söyledi.

04.07.2024 11:06
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ustalarıyla güreşecek 24 yaşındaki genç başpehlivan Enes Doğan, altın kemeri kazanma hayali kuruyor.

Geçen yılki 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı şampiyonu olarak başpehlivanlığa yükselen Enes Doğan, Kırkpınar'da başpehlivan olarak ilk sınavını ise bu yıl verecek.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yaşta kendisine başpehlivanlığın nasip olduğunu söyledi.

Başpehlivan olarak Kırkpınar'da ilk kez güreşeceğini belirten Doğan, "Geçen yıl Kırkpınar'ı başaltında birinci kapattım. Bu yıl başpehlivanlıkta ilk güreşimi gerçekleştireceğim. Heyecanlıyım, biraz da stresliyim. Yeni bir sistem var ve o sisteme göre güreşeceğiz." dedi.

"Kırkpınar'da hedefim tabii ki altın kemer"

Doğan, Kırkpınar'ın favori başpehlivanlarıyla kol bağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yıl boyunca Kırkpınar'a iyi şekilde hazırlandığını anlatan Doğan, "Yağlı güreşe ilk başladığım yıllardaki favori başpehlivanlarla şimdi rakip olacağım. Çok güzel bir duygu. Ustalarımla güreşmek beni ayrıca motive ediyor. Çünkü bir şeyleri ben de başarmışım ki onlarla güreşiyorum. Güzel bir duygu benim için. Genç bir başpehlivan olarak Kırkpınar'da hedefim tabii ki altın kemer. Nasip tabii bu işler. Kürsüye de çıkarsak çok güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, yağlı güreş antrenörü Kemal Yılmaz, Enes Doğan'ın 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı şampiyonu olarak gücünü ortaya koyduğunu dile getirdi.

Doğan'ın bu sene ilk kez başpehlivanlık mücadelesi vereceğini ve gelecek yıllarda daha çok tecrübe kazanacağını ifade eden Doğan, "Kırkpınar'dan sonraki güreşlerde iyi bir performans yakaladı. Yeni çıkmasına rağmen Elmalı'da ve Kurtdere'de güzel müsabakalar yaptı. Sezona iyi başladı. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde üçüncü oldu. Enes'in hedefi Kırkpınar'da altın kemer alabilmek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Genç Başpehlivan Enes Doğan, Kırkpınar'da Altın Kemeri Hedefliyor - Son Dakika

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