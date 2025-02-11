Genç Epecilerden Altın Hedefi - Son Dakika
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Genç Epecilerden Altın Hedefi

Genç Epecilerden Altın Hedefi

Ceren Cebe ve Nilahsen Erten, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için hazırlanıyor.

11.02.2025 11:51
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Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya elde eden Genç Kadın Epe Milli Takımı'ndan Ceren Cebe ve Nilahsen Erten, Antalya'da düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda da şampiyonluk hedefliyor.

İzmir'de yaklaşık 10 yıl önce eskrimin epe branşını yapmaya başlayan Ceren Cebe (19) ve Nilahsen Erten (18), hem rakip hem de milli takım arkadaşı oldu.

Ceren ve Nilahsen, milli takım arkadaşları Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş ile Bahreyn'de 17-19 Ocak'ta düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda şampiyon olmayı başardı.

Ceren Cebe ve Nilahsen Erten, organizasyon sonrası döndükleri İzmir'de antrenörleri Emir Şendut ile 23 Şubat-2 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Genç epeciler, burada hem bireysel de hem de takım olarak yeniden altın madalya almak istiyor.

"2028 Olimpiyatları'na giden ilk kadın epeciler olmak istiyoruz"

Milli sporcu Nilahsen Erten, AA muhabirine, 10 yıldır eskrim yaptığını ve 4 yıldır milli takımda mücadele ettiğini söyledi.

Avrupa ve dünyada birçok başarı elde ettiğini aktaran Nilahsen, "Hepimizin hedefi bireysel olarak olimpiyatlara gitmek ama daha öncesinde katıldığımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece almak istiyoruz. Yine birincilik kürsüsüne çıkmak istiyoruz. Zaten yıllardır bunun için çalışıyoruz. 2028 Olimpiyatları'na giden ilk kadın epeciler olmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Eski milli eskrimci Enver Yıldırım'ı idol olarak gördüğünü anlatan Nilahsen, onun izinden gidip, başarısını daha üst seviyelere çıkarmak istediğini sözlerine ekledi.

"İnşallah hedeflediğimiz noktada olacağız"

Ceren Cebe de Türkiye'de birçok şampiyonluğunun bulunduğunu ancak en önemli başarısının Dünya Kupası'nda altın madalya almak olduğunu dile getirdi.

Ceren, "En büyük hedefim ise 2028 Olimpiyatları'nda derece elde etmek. Her gün antrenmanımız var. Çok yoğun çalışıyoruz. Hedefimiz çok büyük. İnşallah hedeflediğimiz noktada olacağız." ifadelerini kullandı.

Ceren, en büyük destekçilerinin ise aileleri olduğunu vurguladı.

Milli takım antrenörü Emir Şendut ise genç kız epe tarihinde ilk kez böyle bir başarı elde edildiğini belirtti.

Antalya'da yapılacak şampiyonada da hedeflerinin altın madalya olduğunu vurgulayan Şendut, "İsteğimiz Avrupa şampiyonu olmak. O hedefler doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem bireysel hem de takımlarda madalya almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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