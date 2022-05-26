Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Malatya'da başladı - Son Dakika
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Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Malatya'da başladı

26.05.2022 13:48
Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Malatya'da başladı

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Malatya'daki karşılaşmalarla başladı.

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Malatya'daki karşılaşmalarla başladı.

Merkez Spor Salonu ve İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, Ziraat Bankası, Halkbank, Galatasaray, Fenerbahçe, Arkas Spor, Ankara Ted Kolejliler, Tokat Belediyesi Plevne, TVF Spor Lisesi, Avrupa Voleybol, İzmir Altekma, Kocaeli Gebze Belediyesi, Okyanus Koleji, Hatay Erzin Yeşilkent, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara Spor Toto, Kahramanmaraş Atcı Gençlik takımları mücadele ediyor.

Dört grupta gerçekleştirilen şampiyona, gruplarında 1. ve 2. sırayı alan takımların 29-31 Mayıs'ta yapacağı maçlarla sona erecek.

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Malatya'da başladı
Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Malatya'da başladı

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Kaynak: AA

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