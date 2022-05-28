Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor - Son Dakika
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Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor

28.05.2022 19:59
Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonasında çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonasında çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.

Merkez Spor Salonu ve İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, Ziraat Bankası, Halkbank, Galatasaray, Fenerbahçe, Arkas Spor, Ankara Ted Kolejliler, Tokat Belediyesi Plevne, TVF Spor Lisesi, Avrupa Voleybol, İzmir Altekma, Kocaeli Gebze Belediyesi, Okyanus Koleji, Hatay Erzin Yeşilkent, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara Spor Toto, Kahramanmaraş Atcı Gençlik takımları mücadele etti.

Dört grupta gerçekleştirilen müsabakalarda A grubunda İzmir Altekma, TVF Spor Lisesi, B grubunda Okyanus Koleji, Arkas Spor, C grubunda Ziraat Bankası, Halkbank, D grubunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray ilk iki sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.

26 Mayıs'ta başlayan şampiyona 31 Mayıs'ta sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor - Son Dakika


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