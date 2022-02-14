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Genç Sporcular madalyalara doymuyor - Son Dakika

Genç Sporcular madalyalara doymuyor

14.02.2022 13:40
Genç Sporcular madalyalara doymuyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları U16 Salon Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olurken iki sporcu da yaş kategorilerinde bronz madalya kazandı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları U16 Salon Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olurken iki sporcu da yaş kategorilerinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Salon Türkiye Şampiyonası hafta sonu Bursa'da yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 526 sporcunun katıldığı şampiyonada; Furkan Arslan, Berat Özey, Abdullah Aslan ve Recep Can Sapmaz'dan oluşan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı 4X200 metre bayrak koşusunda Türkiye 3'üncüsü oldu. Şampiyonada ayrıca 2008 doğumlu kızlar 1500 metre de Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zehra Aldatmaz bronz madalya kazanırken 2007 doğumlu erkekler 800 metre kategorisine ise sporcumuz İbrahim Gökgöz bronz madalyanın sahibi oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörleri Hakan Köstekçi ve İsa Demir ile sporcular Furkan Arslan, Berat Özey, Abdullah Aslan, Recep Can Sapmaz, İbrahim Gökgöz ve Zehra Aldatmaz'ı tebrik etti. - NEVŞEHİR

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Bronz Madalya, Nevşehir, Türkiye, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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