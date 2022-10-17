Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Avrupa Şampiyonası

17.10.2022 23:57
Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Avrupa Şampiyonası

Milli halterciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde 2'si altın, 4'ü gümüş toplam 6 madalya elde etti.

Milli halterciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde 2'si altın, 4'ü gümüş toplam 6 madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Durres şehrinde devam eden organizasyonda 23 yaş altı erkekler 61 kiloda yarışan Ramazan Kara koparmada 116 kiloluk kaldırışıyla altın, silkmede 145 kilo ile gümüş, toplamda ise 261 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

23 yaş altı kadınlar 55 kiloda yarışan Hatice Açıksöz de koparmada 78, silkmede 94 ve toplamda 172 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalya elde etti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

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