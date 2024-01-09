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Gençlerbirliği, Dinamo Bükreş ile berabere kaldı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Dinamo Bükreş ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile 1-1 berabere kaldı. Mustapha Yatabare'nin golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Gençlerbirliği, Nelut Rosu'nun golüyle skora denge getiren Dinamo Bükreş ile berabere kalarak maçı tamamladı. Gençlerbirliği, Antalya kampını tamamlayarak hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

Gençlerbirliği, Dinamo Bükreş ile berabere kaldı
09.01.2024 - 16:59,
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Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, hazırlık maçında Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaştı.

Calista Sport Center'da oynanan maçta Gençlerbirliği, Mustapha Yatabare'nin 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Dinamo Bükreş, 53. dakikada Nelut Rosu'nun golüyle skora denge getirdi ve karşılaşma 1-1 bitti.

Rumen ekibiyle yaptığı maçla Antalya kampını tamamlayan Gençlerbirliği, hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Gençlerbirliği, kampta oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya 2. Lig ekiplerinden Kaiserslautern'e 4-1 yenilmişti.

Kaynak: AA
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