Gençlerbirliği\'nden Üçüncü Galibiyet

Spor

Trendyol 1. Lig'de deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği, üç maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Ligin 6. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olan başkent temsilcisi, Mete Kaan Demir'in ikinci devrede attığı golle sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Gençlerbirliği, puanını 11'e yükseltti.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 2-1 yenilen kırmızı-siyahlılar, daha sonra Boluspor (1-1) ve Iğdır FK (0-0) ile berabere kaldı.

Ligin 4. haftasında İstanbul'da Esenler Erokspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Ardından Erzurumspor FK ve Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 mağlup eden başkent ekibi, üç maçlık galibiyet ve beş maçlık yenilmezlik serileri yakalamış oldu.

İlk 6 haftada 4 maçını deplasmanda oynayan Gençlerbirliği, dış sahada 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Sezona teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, 7. hafta mücadelesinde 28 Eylül Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.