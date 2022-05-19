Gençlik Turnuvası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik Turnuvası başladı

19.05.2022 11:47
Gençlik Turnuvası başladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Çukurova Press Gazetesi İmtiyaz Sahibi Engin Kanber önderliğinde düzenlenen ve yüzlerce sporcunun katıldığı turnuvanın açılışı yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Çukurova Press Gazetesi İmtiyaz Sahibi Engin Kanber önderliğinde düzenlenen ve yüzlerce sporcunun katıldığı turnuvanın açılışı yapıldı.

Başlama vuruşunun Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar tarafından yapıldığı turnuvada katılımcı olan takımlara kupaları Vali Süleyman Elban ve protokol tarafından verildi.

Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Nevzat Karabulut yaptığı açıklamada, "Bu zorlu süreçlerde bazı eksiklikleri tespit ettiğini ifade ederek, değişimlerin olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi burada bir kapalı spor salonu var ve artık burada Türkiye Şampiyonası yapılıyor. Önerimizi ve projemizi destekleyerek bu alanı gençlerin hizmetine açan başta sayın valimiz İlhan Atış olmak üzere tüm bürokratlara teşekkür ederim" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ise, "Atatürk, dünyada bir ilke imza atmıştır. Sizlerin hem bedenen, hem de donanımlı olarak yetişmeniz bizlerin arzu etiği şeydir. Bugün, arzu ettiğimiz olan sporla iç içe olduğunuzu görmek övünç ve kıvanç kaynağı olmuştur. Bu vesile ile 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ederi" diye konuştu.

Sporcu gençlerin Adana Valisi Dr. Süleyman Elban'ı çiçeklerle karşıladığı turnuvanın açılış töreninde katılım gösteren tüm takımlar adına kaptanlarına kupaları verildi. Daha sonra, Adaspor ve Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımları özel bir karşılaşma yaparak izleyenlere heyecanlı bir maç izletti. Turnuvada, Çukurova Press Havuzlubahçespor, Dağlıoğluspor, Akkapıspor, Adaspor, Yenibeygücüspor ve Beyspor oyuncuları ter dökecek.

Açılış törenine Adana Valisi Dr Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, ASKF Başkanı Dr. Ahmet Bozan, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Mustafa Boz, spor paydaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADANA

YORUMLAR
500
KASTAMONU - Avrupa Gençlik Yılı Gençlik Şöleni başladı KASTAMONU - Avrupa Gençlik Yılı Gençlik Şöleni başladı Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası başladı Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası başladı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik Turnuvası başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Köpeğin ağzını zorla açıp alkol içirdikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar! Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı...
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 11:50:44. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik Turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement