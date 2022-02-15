Giresunspor'da kötü gidişat sürüyor

Spor Toto Süper Lig'e 2020-21 sezonunda 44 yıl aradan sonra yükselme başarısını gösteren GZT Giresunspor hedeflediği istikrarı yakalayamadı. Süper Lig'de ikinci devreye Galatasaray galibiyetiyle başlayan ancak düşüşe geçen Çotanaklar, Kayserispor maçıyla çıkış arayacak.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda ilk yarıyı 22 puanla 14'üncü sırada tamamlayan GZT Giresunspor, ikinci devrede geçtiği düşüşü durduramadı. Devreye Galatasaray galibiyetiyle başlayan ve gelecek haftalar için ümit veren Giresun ekibi çıktığı son 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 44 yıllık hasretin ardından geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkma sevincini yaşayan Çotanaklar, 25'inci haftada aldıkları Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına girdi.