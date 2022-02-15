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Giresunspor'da kötü gidişat sürüyor - Son Dakika

Giresunspor'da kötü gidişat sürüyor

15.02.2022 14:21
Giresunspor'da kötü gidişat sürüyor

Spor Toto Süper Lig'e 2020-21 sezonunda 44 yıl aradan sonra yükselme başarısını gösteren GZT Giresunspor hedeflediği istikrarı yakalayamadı.

Spor Toto Süper Lig'e 2020-21 sezonunda 44 yıl aradan sonra yükselme başarısını gösteren GZT Giresunspor hedeflediği istikrarı yakalayamadı. Süper Lig'de ikinci devreye Galatasaray galibiyetiyle başlayan ancak düşüşe geçen Çotanaklar, Kayserispor maçıyla çıkış arayacak.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda ilk yarıyı 22 puanla 14'üncü sırada tamamlayan GZT Giresunspor, ikinci devrede geçtiği düşüşü durduramadı. Devreye Galatasaray galibiyetiyle başlayan ve gelecek haftalar için ümit veren Giresun ekibi çıktığı son 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 44 yıllık hasretin ardından geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkma sevincini yaşayan Çotanaklar, 25'inci haftada aldıkları Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına girdi.

FENERBAHÇE MAÇI ÇIKIŞ OLARAK GÖRÜLÜYORDULigin 21'inci haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen yeşil beyazlılar, 22'nci haftada Süper Lig'in lideri Trabzonspor karşısında 1-1 berabere kalarak umutlarını yeşertmişti. Devamındaki 2 haftada da galibiyet yüzü görmeyen GZT Giresunspor, çıkış umutlarını bağladığı Fenerbahçe karşılaşmasında da 13 bini aşkın seyircisinin desteğine rağmen kaybetti.26 PUANLA 17'NCİ SIRADA YER ALDIÜst üste aldığı başarısız sonuçlar karşısında 25'inci haftayı 26 puanla 17'nci sırada tamamlayan Giresunspor, şanssızlığı kırmak için 26'ncı haftada deplasmanda oynanacak Yukatel Kayserispor karşılaşmasını bekliyor. Çotanaklar, ligin ilk yarısında evinde 1-1 berabere kaldığı rakibini dize getirerek üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.SADECE FENERBAHÇE'DEN PUAN ALAMADISon haftalarda başarısız grafik çizen GZT Giresunspor, 3 büyük kulübe karşı oynadığı son karşılaşmalardan yüzü gülerek ayrıldı. İlk devrede Beşiktaş'ı 4-0, ikinci devrede Galatasaray'ı 1-0 yenmeyi başaran yeşil beyazlılar, şampiyonluğun favori adayı Trabzonspor'dan da 1 puan almayı başardı. 3 büyük takımdan puan koparan Çotanaklar sadece Fenerbahçe'den puan alamadı.UMUTLAR KAYSERİSPOR MAÇINDAÜst sıralara tırmanmak ve küme düşme hattından çıkmak isteyen GZT Giresunspor, Fenerbahçe mağlubiyetini geride bırakıp 19 Şubat Cumartesi günü oynayacağı Yukatel Kayserispor karşılaşmasına odaklandı. 3 puan hedeflenen karşılaşmanın startını veren yeşil beyazlı ekip, 1 günlük iznin ardından dün hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası moralleri bozuk olan oyuncularla antrenman öncesinde toplantı yapan teknik direktör Hakan Keleş futbolcuları motive etti. Keleş oyunculara Kayserispor karşılaşmasına odaklanmalarını gerektiğini söyleyerek, geride kalan haftaları unutmalarını istedi. Yeşil-beyazlılar, Yukatel Kayserispor karşılaşması hazırlıklarını bugün yapılacak antrenmanla sürdürecek

Giresunspor'da kötü gidişat sürüyor
Giresunspor'da kötü gidişat sürüyor
Giresunspor'da kötü gidişat sürüyor
Giresunspor'da kötü gidişat sürüyor
Giresunspor'da kötü gidişat sürüyor
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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Giresunspor'da kötü gidişat sürüyor - Son Dakika Spor


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