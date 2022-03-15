Giresunspor'dan Flavio açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Giresunspor'dan Flavio açıklaması

15.03.2022 17:17
Giresunspor'dan Flavio açıklaması

GZT Giresunspor'un dün akşam sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyunu sedye ile terk eden Flavio Medeiros'un durumuyla ilgili Giresunspor Kulübü'nden bilgi verildi.

GZT Giresunspor'un dün akşam sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyunu sedye ile terk eden Flavio Medeiros'un durumuyla ilgili Giresunspor Kulübü'nden bilgi verildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Gaziantep FK müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncumuz Flavio Medeiros'un yapılan ilk kontrollerinde sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgilendirme çarşamba günü gerçekleştirilecek olan MR görüntülemesi sonrasında tekrar yapılacaktır" denildi. - GİRESUN

YORUMLAR
500
GZT Giresunspor 4'te 4 peşinde GZT Giresunspor 4'te 4 peşinde Gaziantep FK, ligde 6 maçtır galibiyete hasret Gaziantep FK, ligde 6 maçtır galibiyete hasret

Gaziantep FK, Giresunspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor'dan Flavio açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Putin'e karşı savaşmak için Japonya'dan geldi, dünyaya seslendi: Ukrayna'nın kaderini değiştirelim
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 17:23:41. #1.11#
SON DAKİKA: Giresunspor'dan Flavio açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement