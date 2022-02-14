Giresunspor kazanmayı unuttu

44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden GZT Giresunspor, son 5 maçında 3 puanı bir arada göremedi.

Ligdeki son galibiyetini 20. Haftada 1-0'lık sonuçla Galatasaray deplasmanında alan Çotanaklar, o maçtan sonra oynadığı 5 karşılaşmada galip gelemedi.

21. Haftada sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 kaybeden Yeşil Beyazlılar, 22. Haftada kaleci Okan Kocuk'un maçın uzatma dakikalarında bir penaltıyı iki kere kurtardığı Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

23. Haftada kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Giresunspor, 24. Haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 ve son olarak da Fenerbahçe'ye kendi evinde 2-1 mağlup oldu.

20. Haftada 25 puanla sıralamada 14. basamakta bulunan GZT Giresunspor, üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından 25. Haftayı 26 puanla küme düşme potasının içinde 17. sırada tamamladı. - GİRESUN