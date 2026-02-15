Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 23. haftasında Altınpost Giresunspor, Rize Belediyespor'u deplasmanda 30-25 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk takım, 17-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Altınpost Giresunspor, salondan 30-25 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Giresunspor, Rize'yi 30-25 Yendi - Son Dakika
